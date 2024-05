A Borgonovo prove pratiche con “Guida sicura”: in campo Croce Rossa e polizia locale

Venerdì, 24 maggio, Borgonovo ospita “Guida sicura”. Dalle 10 alle 18 piazza Garibaldi ospiterà circuiti dove i partecipanti (con patente o foglio rosa) potranno cimentarsi in via gratuita insieme a istruttori esperti, in prove pratiche di frenata in emergenza su bagnato, slalom tra ostacoli e prove di smontaggio pneumatici. In contemporanea verranno date nozioni di guida ecologica e per adattare la guida a eventuali pericoli. Ci saranno volontari della Croce Rossa e gli agenti della Polizia locale a fare da supporto. La giornata è organizzata da Aci, comune, autoscuola Patente e vai e comando di Polizia locale.