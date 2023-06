Ponte sul rio Lago Moo chiuso, una mulattiera unica via per le frazioni isolate

La chiusura del piccolo ponte sul rio Lago Moo, sulla strada di Bonifica tra Ferriere e Rocca, comincia ad essere un grande disagio per chi vi abita e per chi lì lavora.

Sono una manciata di persone (ma qualcuno in più arriverà nel mese di luglio dalla Francia e dalla città) e vivono la difficoltà di un posto che è praticamente isolato se non si ha il mezzo adatto per raggiungerlo, oppure se non si hanno gambe buone.

Il ponte è stato chiuso con un’ordinanza del sindaco di Ferriere Carlotta Oppizzi il 15 aprile scorso, dopo sopralluogo insieme al Consorzio di Bonifica che ne ha accertato la precarietà. Per raggiungere Rocca chiesa e il successivo abitato dei Cerri ci sono quindi due possibilità: o si lascia l’auto prima del ponticello e si va a piedi, in salita per 700 metri, o si percorre la strada alternativa, che da Toni arriva a Rocca, ma che non è per tutti i mezzi. Il primo tratto è asfaltato, in salita, ma ben percorribile. A Toni un cartello segna la deviazione per Rocca, Chiesa e i Cerri, e segnala di prestare attenzione per l’alta pendenza. “Non tutte le auto possono salire per quella stradina che era una vecchia mulattiera – osserva Giuliano Miserotti di Cerri – l’hanno resa transitabile gettando cemento, ma solo i fuoristrada riescono a passare. Non ci era stato detto praticamente niente preventivamente e non ci è stato chiesto niente, ma se ci avessero interpellato avremmo proposto una strada migliore di questa, anche se un pochino più lunga”.

