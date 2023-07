Cantiere a Fiorenzuola, l’ufficio postale trasloca in container fino al 21 agosto

L’ufficio postale di Fiorenzuola, in piazzale Taverna, sarà chiuso da mercoledì 5 a venerdì 8 luglio compreso, per gli annunciati lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale” (finanziati con fondi PNRR). Da sabato 8 luglio saranno operativi tutti i servizi forniti (compreso lo sportello ATM) nella struttura mobile montata nei giorni scorsi nel parcheggio di piazzale D’Azeglio (proprio dietro le poste). La sede temporanea delle Poste sarà accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 (orari invariati, come gli attuali). Lo sportello Atm sarà fruibile 24 ore su 24.

Come reso noto dai dirigenti territoriali dell’azienda, l’ufficio postale di Fiorenzuola riaprirà regolarmente, nella propria sede di piazzale Taverna, lunedì 21 agosto. Si potranno così liberare i circa 15 posti auto del parcheggio di piazzale D’Azeglio ora occupati dal container per la sede temporanea degli uffici postali.