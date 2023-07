Oggi pomeriggio un anziano di 70 anni è caduto in bici a Podenzano, nei pressi di largo degli Alpini. L’incidente non ha comportato gravi conseguenze, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Piacenza con lievi ferite. Sul posto, la Pubblica Assistenza di San Giorgio e un’autoinfermieristica del 118.

