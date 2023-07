Medaglia d’argento e di bronzo per la Vittorino agli italiani di nuoto pinnato

Bilancio estremamente positivo quello relativo alla partecipazione della Vittorino da Feltre ai Campionati italiani di nuoto pinnato dello scorso fine settimana alla piscina Scandone di Napoli. La squadra biancorossa allenata dallo staff tecnico composto da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi, Gianluca Parenzan e Filippo Caprioli, è riuscita a conquistare una medaglia d’argento e una di bronzo, i primi podi biancorossi nel nuoto pinnato.

La prima medaglia, d’argento, è stata conquistata nella staffetta 4×100 pinne maschile grazie al quartetto composto da Gioele Guglielmoni, Leonardo Campolunghi, Riccardo Albasi e Riccardo Rebecchi, che conclude al secondo posto con un tempo finale di 52”,20 a circa tre secondi e due decimi dall’oro ma staccando il bronzo di tre secondi netti. La seconda medaglia, di bronzo, è stata invece conquistata dal quartetto femminile della 4×100 pinne formato da Letizia Brambilla, Giulia Chiappini, Sofia Cosenza e da Clara Zerbarini, che concludono la terza posizione in 57”,10.

“Risultati che ci inorgogliscono – commenta il presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco – che portano nella nostra bacheca due medaglie davvero preziose che segnano l’inizio della storia agonistica della nostra società in questa disciplina sportiva. A nome di tutto il consiglio direttivo mi complimento con questi straordinari atleti, ma anche con tutti i componenti dello staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto in questi primi mesi nell’ambito del nuoto pinnato”.