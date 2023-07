Parcheggi a pagamento, pronti 26 nuovi stalli a Fiorenzuola: costi e modalità

Sono entrati in funzione nei giorni scorsi i ventisei nuovi stalli di sosta a pagamento istituiti dal Comune di Fiorenzuola d’Arda, in via Roma, tra piazza dei Bersaglieri e il civico 43, sul lato est di viale Cairoli e in via Faustini.

Si ricorda che i parcheggi a strisce blu sono a pagamento in tutti i giorni feriali (compreso il sabato) dalle ore 8 alle ore 20: la tariffa oraria è di un euro, mentre la tariffa minima è di 50 centesimi, pari a mezz’ora di sosta. È possibile inoltre acquistare, al costo di 35 euro, un abbonamento mensile che permette di sostare, senza limiti di tempo, in tutti i parcheggi blu: sono tuttavia diverse, in questo senso, le agevolazioni previste a favore di alcune categorie.

Su iniziativa del Comune e di Fiorenzuola Patrimonio – società partecipata dell’Amministrazione Comunale e gestore del servizio del sistema comunale di sosta a pagamento – il costo dell’abbonamento mensile per utilizzare i parcheggi a pagamento allestiti in viale Vittoria, viale Cairoli (nel tratto compreso tra largo Marconi e via Roma), e Piazza degli Alpini (la zona della stazione ferroviaria) è infatti di 25 euro anziché 35 (ad esclusione del sabato). Chi risiede in una via o piazza in cui si trova un parcheggio a pagamento, può inoltre richiedere all’ufficio “Fiore per te”, in Municipio, il rilascio di un contrassegno, che attribuisce il diritto ad un abbonamento agevolato, al costo mensile di 15 euro, ridotto a 12 a favore di coloro che acquistano presso Fiorenzuola Patrimonio un abbonamento di durata pari o superiore a tre mesi. Tale agevolazione vige anche a favore dei residenti in zona “ztl” e dei titolari di autorizzazione al transito di tipologia “R blu”: per queste due categorie, previa esposizione dell’autorizzazione o del contrassegno in modo ben visibile sul parabrezza, la sosta è inoltre gratuita nelle seguenti fasce orarie: dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 20. Non sono tenuti al pagamento i veicoli che espongono il contrassegno per invalidi.