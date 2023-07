Tentativo di furto nella notte in un negozio di biciclette di via Guglielmo da Saliceto a Piacenza. Ignoti hanno tentato di sfondare la saracinesca della vetrina, facendo scattare l’antifurto fumogeno. Non sarebbe stato rubato nulla. Ingenti i danni alla vetrina.

