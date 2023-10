Ladri si fingono carabinieri, il padrone di casa li mette in fuga: “Chi è il maresciallo?”

Tentato furto a Rivergaro nella mattinata di martedì 3 ottobre, in una villa nella zona di via Motti, mentre i proprietari erano in casa. Udito un forte rumore, e all’attivazione dell’allarme fortuitamente riparato il giorno prima, il padrone di casa si è recato al primo piano dove ha sorpreso due individui con le mascherine sul volto, entrati dopo aver rotto un vetro. Colti di sorpresa i due, vestiti con abiti civili e con indosso guanti neri, hanno cercato di confondere l’uomo gridando “Siamo carabinieri, avete i rapinatori in casa” e mostrando un finto cartellino dell’Arma. Uno stratagemma che non ha ingannato il padrone di casa, un ufficiale dell’esercito in pensione, che non si è lasciato intimorire e ha ribattuto chiedendo loro il nome del maresciallo della caserma di Rivergaro. Domanda alla quale i due ladri non hanno saputo rispondere, dandosi subito alla fuga inseguiti dall’ufficiale il quale è riuscito a memorizzare il modello della loro auto e la targa. A quel punto non è rimasto altro che chiamare i carabinieri, quelli veri, e sporgere denuncia.

