Tenta di rubare superalcolici: arriva la polizia. Marocchino denunciato ed espulso

Aveva tentato di nascondere nello zaino alcuni prodotti tra i quali dei superalcolici, ma è stato scoperto dagli addetti alla sicurezza. E’ successo in un centro commerciale di Piacenza. Agli agenti di polizia arrivati sul posto, l’uomo ha fornito false generalità. Condotto in questura e, in seguito agli accertamenti, è emerso che si trattava di un cittadino marocchino risultato irregolare e con precedenti. L’uomo è stato quindi denunciato per tentato furto e false attestazioni a pubblico ufficiale ed è stato espulso in quanto già destinatario di una precedente condanna di espulsione, come pena sostitutiva a quella detentiva.

