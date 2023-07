Graffiti sul marmo e deposito di transenne: “Palazzo Gotico merita più decoro”

Nomi, parole straniere, segni indecifrabili e addirittura la pubblicità fai da te di account Instagram per guadagnare seguaci virtuali. Scritte nere sul marmo rosa, ferite profonde nel cuore storico e architettonico di Piacenza: diversi, anzi troppi graffiti campeggiano nel loggiato di palazzo Gotico, in piazza Cavalli. Un problema di decoro urbano e rispetto dei monumenti che risulta ormai annoso e in preoccupante crescita: gli sfregi dei vandali aumentano, l’amministrazione comunale ripulisce, e i teppisti tornano in azione.

A porre l’attenzione su questa situazione è anche il consigliere di opposizione Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi), che ha presentato un’interrogazione urgente alla giunta Tarasconi: “È giunto il momento di dire basta allo scempio nei confronti della nostra città, in particolare dei luoghi maggiormente significativi per storia, cultura e arte. Serve tolleranza zero per gli incivili e i maleducati, occorre contrastare i bivacchi sui gradini di palazzo Gotico con nuove telecamere di videosorveglianza e controlli appiedati della polizia locale”.

Lo sguardo critico non va solo ai graffiti, ma anche all’utilizzo inappropriato dei portici di palazzo Gotico come deposito di transenne. Basta un rapido conteggio per appurare che i divisori – utilizzati per eventi pubblici e cantieri – sono almeno cinquanta.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: