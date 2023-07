Arrestato nella notte dalle volanti un cittadino marocchino per rapina con coltello ai danni di una ragazza. L’uomo è stato condotto in carcere. Indagini sono in corso per verificare ulteriori reati eventualmente commessi dallo stesso soggetto. Lo fa sapere la Questura senza rendere noti altri dettagli.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà