Tra centomila risulta l’unico donatore giusto di midollo. Il sì di Garilli salva un malato

Chi aspetta la sua unica salvezza, il trapianto, sa che può contare solo su una probabilità su centomila di trovare un donatore compatibile. Il fisioterapista Davide Garilli, ex presidente del consiglio comunale, si era iscritto al registro donatori quando aveva 18 anni e frequentava il liceo Respighi. Dopo dieci anni ha ricevuto la chiamata del Centro trasfusionale: “Scusi, è risultato compatibile con un paziente”. Ha detto subito sì. “Ho pensato che chiunque di noi può ammalarsi e avere bisogno di aiuto. Dovremmo ricordarlo sempre”, spiega. Il registro degli aspiranti donatori piacentini conta 7.386 persone: ci si può iscrivere, tramite un esame del sangue, tra i 18 e i 35 anni. Le leucemie, intanto, come spiegato dal direttore di Onco-Ematologia Daniele Vallisa sono in aumento.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ