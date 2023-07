Colori, allegria e 600 partecipanti: successo per la “Borgo Run trough colors”

In 600 tutti in marcia tra schiuma e polveri colorate. Non si è fatta attendere la risposta all’invito a partecipare alla marcia più colorata e divertente dell’anno: la Borgo Run trough colors. “È andata benissimo” commentano i volontari della Pro loco di Borgonovo che in collaborazione con l’Usd Borgonovese e numerose altre associazioni hanno allestito il maxi evento. Oltre alla marcia nelle campagne attorno al paese, la Borgo Run ha significato infatti anche allestire una grande area festa nello stadio Curtoni dove, al termine dell’evento sportivo, i partecipanti hanno potuto ristorarsi, ascoltare musica e stare in compagnia.

