Il campione di cricket e il papà così fiero di lui. Chi erano gli annegati a Donceto

Era un campione di cricket, Dulaj Nilanjan Tisera Warnakulasuriya, il 28enne annegato in Trebbia, sabato, tra Donceto e Rondanera. Sulla sua mensola, in casa, c’era una collezione di coppe, di medaglie, di ricordi e fotografie. Una vita da atletico e da sportivo, per l’operaio che lavorava in una ditta di lavorazione carne e da qualche anno era sposato: l’avere buoni polmoni e muscoli nelle braccia non gli ha però evitato l’orrore della sua fine. Il papà, Lesly Kilaster, 59 anni e residente in via Roma a Piacenza, ha provato ad aiutarlo a riemergere, ma è rimasto lui stesso tradito dal Trebbia ed è morto accanto al figlio.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ