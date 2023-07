In Emilia Romagna ieri la giornata più calda degli ultimi 30 anni

Da 30 anni in regione Emilia-Romagna non si registrava una temperatura media così alta, ovvero 27.5 gradi. A portarla è stato l’anticiclone africano che sta avvolgendo in una morsa di calore eccezionale tutta l’Italia. A confermarlo è Sandro Nanni, responsabile struttura idro-meteo-clima di Arpae.

In base ai dati Arpae, alle 11 30 di questa mattina il termometro a Gropparello segnava già 35,7 gradi. L’ondata di caldo ieri portato la colonnina di mercurio a raggiungere 37,3 gradi a Bobbio, il valore più alto registrato nella nostra provincia ieri alle ore 16 30. Valori che in passato sembravano impossibili per il nostro territorio e che negli ultimi anni si presentano sempre più frequentemente. A Piacenza la massima è stata 35.6.

Il caldo ha portato livelli di ozono oltre i limiti anche nel Piacentino. A Montecucco ieri il valore è stato registrato il più alto della regione (192 microgrammi per metrocubo).