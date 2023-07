Nel box Caritas mutande sporche e tostapane rotti. “Di questo passo chiudiamo”

Quando aperti i sacchi hanno trovato anche indumenti sporchi, addirittura pieni di urina, non ci hanno più visto davanti a tanta inciviltà e disgusto. “La Caritas non è una discarica”, ha alzato i toni don Fabio Galli, parroco di San Nicolò, cercando di dare così voce ai tanti volontari che tengono in piedi con cura il servizio e sono stanchi di trovare – pure – tostapane arrugginiti e non funzionanti, oltre che pericolosi. “I poveri hanno una dignità più grande di queste persone che depositano scarpe disfatte o indumenti ingialliti e rotti. Credo che il servizio Caritas chiuderà se andremo avanti così. Perché le volontarie non possono perdere tempo a smistare immondizia e spendere oltretutto poi soldi per smaltire quest’orrore”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ