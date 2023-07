Furti a Gropparello: in una casa bottino da 1.500 euro. Ladro ripreso in video

Raffica di furti nella notte di domenica a Gropparello. Il bottino più cospicuo ha superato i 1.500 euro. In una abitazione, verso le 23, i ladri sono tranquillamente entrati da una finestra aperta. Il tutto è avvenuto mentre i proprietari erano in casa davanti alla tv e non si sono accorti dei ladri che in altre stanze hanno razziato trenta euro e monili d’oro per un importo di 1.500 euro. I malviventi hanno poi preso di mira un’altra abitazione, dove in primis sono stati attirati dalle auto parcheggiate sotto il porticato da dove hanno trafugato qualche oggetto e 250 euro prese da un portafogli dimenticato sul mezzo. Dalle telecamere si è potuto intravedere un solo giovane magro pelle chiara con un cappellino con visiera e con il volto coperto. I furti sono stati regolarmente denunciati ai carabinieri di Gropparello.

