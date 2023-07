Temperature bollenti a Piacenza: aumenta il rischio per la salute. Ecco cosa fare

Nel 2022, in Italia, si sono registrati 18mila decessi attribuibili al caldo. E le temperature bollenti di questi giorni preoccupano esperti e sanitari perché stanno mettendo a dura prova la salute dei più fragili: anziani, bambini, malati cronici e donne in gravidanza. Per questo motivo l’Ausl di Piacenza ha stilato un vademecum con i consigli utili e le regole da adottare per affrontare questo delicato periodo. La colonnina di mercurio cresce e con lei crescono anche i rischi per i più deboli. Dalle passeggiate, all’alimentazione, dall’idratazione all’attività fisica. Bastano semplici accorgimenti per evitare guai seri con i cosiddetti colpi di calore.

Ecco tutte le regole da seguire

IL SERVIZIO DI MARZIA FOLETTI