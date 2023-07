Lo studio del geologo Rocca: “In 50 anni l’aria di Piacenza si è scaldata di 2,5 gradi”

Il clima è cambiato a causa del riscaldamento globale. Ma quanto? “Esattamente di due gradi e mezzo negli ultimi cinquant’anni. Almeno a Piacenza, ma anche a Madrid”.

La conferma arriva da Riccardo Rocca, piacentino che per una vita ha fatto il geologo nel campo dell’esplorazione petrolifera, ma che un anno e mezzo fa ha incominciato a studiare i cambiamenti climatici.

Da una passione è uscita una ricerca che di recente è stata pubblicata sull’ultimo numero de “L’Urtiga”: “Che ci sia qualcosa di speciale si vede – spiega – se si osservano le temperature annuali misurate dall’Osservatorio Alberoni dal 1872 al 2022 si nota come esse abbiano oscillato continuamente con salti bruschi verso valori più caldi e poi più freddi, ma si siano mantenute intorno a una media di 12 gradi fino agli anni Settanta. A partire da quel periodo hanno cominciato ad aumentare per arrivare ai valori attuali di circa due gradi e mezzo più elevati”.

Rocca è andato anche ad analizzare i dati di temperatura ricostruiti durante gli ultimi 2mila anni, basandosi per valori precedenti al 1600 sui cambiamenti di certi processi naturali sensibili alla temperatura e fossilizzati (come le variazioni di spessore degli anelli dei tronchi, ad esempio). “Anche in questo caso si nota come la variazione osservata dal 1900 con un innalzamento di 1,2 gradi non ha eguali per rapidità durante i 2000 anni di storia precedenti – conclude Rocca – l’epoca che viviamo è davvero speciale per il cambio climatico”.

