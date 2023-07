Sarmato, tre giorni di festa: “Dedicheremo il Sun Rock Festival al nostro Emanuele”

“Dedicheremo il Sun Rock Festival al nostro Emanuele”. L’improvvisa scomparsa di Emanuele Maffoni, 42 enne di Sarmato, ha lasciato di sasso amici e conoscenti che nonostante tutto hanno deciso di non fermare la tre giorni del festival musicale in corso in queste sere a Sarmato. “Il Maffo – dicono i volontari della festa che così chiamavano affettuosamente il loro amico – era uno dei volontari più attivi. Ha sempre fatto parte del gruppo di organizzatori, fin dall’inizio, e siamo sicuri che adesso non avrebbe voluto che il festival si fermasse”. Dipendente della Croce Rossa di Pianello Emanuele Maffoni era conosciuto in tutta Sarmato, il paese dove ha sempre vissuto e dove era benvoluto da tutti. “Era una persona attenta a fare qualcosa di buono per gli altri, a lasciare un segno positivo in tutte le cose in cui si impegnava”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà