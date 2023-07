Fiorenzuola, violento frontale tra due auto: cinque feriti, tra cui due bambini

Violento scontro tra due auto in località Fornace felina, nel comune di Fiorenzuola. A causa dell’impatto cinque persone sono state trasportate all’ospedale di Piacenza. Tra di loro anche due bambini.

L’incidente è avvenuto verso le 20 di domenica sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, tre mezzi del 118, la pubblica assistenza Val d’Arda, un’auto infermieristica, i carabinieri e la polizia stradale. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo scontro. A bordo di un’auto circolava una famiglia composta da marito e moglie e due figli, nell’altra vettura un uomo di cinquant’anni. Nessuno dei feriti, al momento del trasporto in pronto soccorso, versava in gravi in condizioni.