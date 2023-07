Fiorenzuola, quasi pronto il campo “Braida”. Sarà a disposizione della Fulgor

Sono in fase conclusiva i lavori di preparazione, in vista della prossima stagione

sportiva, del campo “Braida”, terreno acquistato ad aprile 2022 dal Comune di

Fiorenzuola d’Arda: dal prossimo mese di agosto, il “Braida” sarà uno dei campi da

gioco a disposizione della società calcistica locale Fulgor Fiorenzuola, per sedute di

allenamento e partite delle squadre giovanili.

Il noto campo da gioco in terra rossa, situato nella zona retrostante la tribuna principale del Velodromo “Attilio Pavesi”, era stato acquistato lo scorso anno per una cifra di poco più di 40 mila euro: i successivi lavori, affidati dal Comune di Fiorenzuola d’Arda alla ditta specializzata Verdea, hanno riguardato in particolare la realizzazione di una nuova recinzione esterna al campo, con la sostituzione dei precedenti pali in cemento che risultavano pericolanti, per un importo complessivo di 32 mila euro.

“Acquisire al patrimonio pubblico un’area adibita ad impianto sportivo arricchisce la

nostra Città ed incrementa le opportunità sportive per i ragazzi di Fiorenzuola d’Arda”,

ha esordito Massimiliano Morganti, assessore ai lavori pubblici ed allo sport del

Comune di Fiorenzuola d’Arda: “Il ripristino e la messa in sicurezza dell’area rendono

questa struttura, finalmente, un luogo deputato alle attività sportive, e in questo senso siamo soddisfatti di poter incontrare le esigenze di spazi della società Fulgor

Fiorenzuola”.

“Siamo soddisfatti di poter proseguire e terminare i lavori che ci eravamo

prefissati con l’acquisto dell’area, e per la collaborazione con la Fulgor Fiorenzuola e il

suo presidente Franco Pastorelli, con l’auspicio che giovani e promettenti leve possano

presto calcare questo rinnovato campo da gioco”, ha aggiunto il sindaco di Fiorenzuola

d’Arda, Romeo Gandolfi.

“Questa operazione – ha ribadito l’assessore Franco Brauner – limita finalmente la problematica della mancanza di spazi per le società sportive, in particolare calcistiche, di Fiorenzuola d’Arda”. “L’assenza di un’adeguata recinzione e la presenza dei pali esterni limitava la sicurezza del campo e lo rendeva inutilizzabile: siamo ora soddisfatti di poter riprendere l’attività su questo campo che, visto il suo caratteristico terreno, permette la prosecuzione dell’attività sportiva anche nella stagione invernale”, ha concluso il presidente della società Fulgor Fiorenzuola, Franco Pastorelli.