A Cicogni di Alta Val Tidone celebrato il primo matrimonio dopo 14 anni

Dal 2009 a Cicogni di Alta Val Tidone non si celebravano matrimoni. Per questo quando Silvia Gilio e Luca Morlacchini hanno scelto la chiesa del paese montano, dove in inverno abitano poche decine di persone, per pronunciare il fatidico “sì” tutto il paese si è mobilitato. C’è chi ha aperto i cortili delle proprie case per far parcheggiare gli invitati, chi ha spazzato le strade per evitare che il vestito della sposa si sporcasse e chi le notte prima le ha cantato una serenata sotto il balcone di casa. “Ci tenevo a sposarmi nella stessa chiesa dove prima di me si sono sposati i miei nonni e i miei genitori” dice la neosposa, la cui famiglia è originaria di Cicogni. Al termine della messa tutto il paese si è concesso un brindisi in piazza in omaggio ai due novelli marito e moglie.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’