Caorso, cali di pressione nella rete idrica per tutta la giornata: operai a lavoro

A causa di lavori in corso per la sostituzione di una pompa, si stanno verificando cali di pressione nella rete idrica di Caorso. Le squadre di Ireti in queste ore stanno lavorando per risolvere il problema e rimettere in funzione il sistema di pompaggio.

Attraverso una nota, Iren ha comunicato che le operazioni dovrebbero terminare entro le 17.00.