Dalla festa del vino di Montalbo duemila euro per la Casa di Iris

Grazie alla festa del vino organizzata a Montalbo è stato possibile donare duemila euro alla Casa per le cure palliative di Piacenza, Casa di Iris. I fondi sono stati raccolti dai volontari della Pro loco che hanno organizzato l’evento, ma anche dai volontari dell’associazione Insieme per l’hospice, che durante i giorni della festa hanno allestito un banco di beneficenza, e da uno sponsor privato. La somma è già stata consegnata al presidente dell’associazione Insieme per l’hospice, Sergio Fuochi, durante le celebrazioni organizzate a Montalbo di Ziano in omaggio al santo patrono della frazione collinare, San Cristoforo.

