Inseguì la compagna con un coltello: assolto. In tribunale due casi di violenza su donne

In questi giorni due casi di violenza sulle donne sono finiti in tribunale: nel primo, un 46enne romeno era andato in escandescenze al termine di una lite con la compagna, lei era fuggita e lui l’aveva inseguita con un coltello. All’arrivo dei carabinieri l’uomo si era ripetutamente ferito alle braccia. Ieri il processo per minacce e porto abusivo di coltello. L’imputato è stato assolto per tenuità del fatto. I fatti di cui si è discusso in udienza erano avvenuti nel centro di Piacenza quattro anni fa.

L’altro caso riguarda un uomo di 50 anni, anch’egli romeno, finito in manette per aver picchiato la compagna. Sottoposto a divieto di dimora, si era invece fatto sorprendere in casa dai carabinieri intenti a cercarlo per notificargli anche un divieto di avvicinamento alla compagna. Ieri il giudice ha convalidato l’arresto che i carabinieri avevano compiuto sul finire dello scorso giugno, in seguito all’ennesima mancata osservazione dei divieti di avvicinamento alla compagna. I provvedimenti di divieto di avvicinamento alla compagna dell’accusato erano stati disposti dall’autorità giudiziaria perché un paio di mesi fa l’uomo avrebbe picchiato la sua compagna provocandole la frattura del setto nasale.