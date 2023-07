Spostata la campana dei vestiti: scatta l’abbandono selvaggio di indumenti

Campana di raccolta abiti sparita in viale Malta: subito scatta l’abbandono selvaggio dei guardaroba. È quanto si sono trovati di fronte residenti e commercianti della zona. Ma in realtà si scopre poi che la campana di raccolta non è stata eliminata, ma semplicemente spostata: si trova poco lontano in Cantone delle Asse, la strada che congiunge via Beverora con via Castello. Peccato che, senza nessun avviso, chi aveva un guardaroba di cui disfarsi abbia ben pensato di abbandonarlo sul marciapiede.

“Non ne sapevamo nulla” ammette il direttore di Caritas, Mario Idda, che ha provveduto immediatamente a contattare Iren per chiedere spiegazioni. Da lì la conferma che il cassone di raccolta era stato semplicemente spostato: “Ci è stato detto che lo spostamento è stato richiesto dalla questura – spiega Idda – va benissimo, ci mancherebbe, però magari avremmo preferito essere avvisati anche per poter evitare da parte dei cittadini situazioni di abbandono di abiti come si è verificato”.