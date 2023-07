Centri estivi, possibili contributi per 517 famiglie del Distretto di Ponente

Nei ventuno comuni del Distretto di Ponente ci sono 517 famiglie che potrebbero ottenere un contributo per abbattere i costi delle iscrizioni ai centri estivi. Tante sono infatti le domande presentate da altrettante famiglie che hanno i requisiti per poter ricevere un aiuto nel pagamento delle rette.

Tra tutti spicca Rottofreno dove le famiglie che, in teoria, hanno i requisiti per ottenere un contributo per la così detta conciliazione vita lavoro sono ben 144. Il diritto è teorico nel senso che ora va stilata una graduatoria a livello distrettuale, tra tutte le 517 famiglie dei 21 Comuni che hanno i requisiti per poter ricevere il contributo “abbatti retta”. Solo una volta che la graduatoria sarà pronta la Regione assegnerà i fondi (europei) da ripartire tra i vari distretti, tra cui quello di Ponente. Subito dopo Rottofreno ci sono Gragnano, Castel San Giovanni e Gossolengo.