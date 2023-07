Farini, il maltempo spazza via lo sbarramento ai Sassi Neri: domani verrà ripristinato

Era da poco stato realizzato e ora è nuovamente da rifare. Il “laghetto” dei Sassi Neri, a Farini, quest’anno non conosce pace. Il grande temporale che si è abbattuto sulla nostra provincia nella tarda serata di martedì ha spazzato via lo sbarramento sul torrente Nure che durante l’estate forma un piccolo lago, la cui funzione è quella di invaso antincendio, ma che è molto frequentato dai turisti che cercano riparo dalla calura nelle fresche acque del Nure.

Quest’anno la sua messa in opera è rimasta in forse per qualche giorno per “intoppi” burocratici della Regione Emilia Romagna che poi ha concesso l’autorizzazione.

Con il grande caldo di queste settimane, il laghetto-piscina ai Sassi Neri è stato preso d’assalto, ma il nubifragio dell’altra sera ha sparigliato ancora le carte. Il sindaco assicura che già domani, venerdì, il laghetto tornerà come nuovo. Entreranno di nuovo in azione le ruspe per ripristinare lo sbarramento.