Castello di Podenzano, il Comune rileva il sottotetto. Destinato al coworking

Il sottotetto del castello di Podenzano diventa di proprietà comunale e diventerà un luogo in cui verranno realizzati spazi di coworking a servizio della comunità.

Il progetto era già stato presentato nei mesi scorsi (l’iter era partito a settembre 2022) e giovedì sera il consiglio comunale ha approvato l’autorizzazione all’acquisizione al patrimonio comunale di quella parte del castello. Astenuta la minoranza.

Per l’acquisizione occorreranno 50mila euro, già stanziati a bilancio. Il passaggio di proprietà consentirà di procedere con il primo stralcio dei lavori che, grazie al finanziamento di 443.800 euro da parte della Regione e di circa 29mila euro di cofinanziamento dell’Unione Valnure Valchero, consisteranno nel rifacimento del tetto, del passaggio che collega il Comune con il sottotetto e nella messa in sicurezza. Solo con il secondo stralcio il locale sarà reso fruibile alla cittadinanza. Il progetto complessivo è di circa 1.300.000 euro, una cifra alta per la minoranza consiliare che pur condivide il progetto di recupero di un “bene storico ed importante come il castello” e di coworking.

