Uffici e sala di formazione nell’ex stazione di polizia locale in piazzetta Pescheria

Uffici e sale di formazione nell’ex centrale di polizia municipale in piazzetta Pescheria. È la nuova funzione che l’amministrazione comunale ha previsto per i locali nel cortile di palazzo Gotico. Lo fa sapere la giunta, interpellata da Libertà e Telelibertà in merito allo spazio lasciato vuoto dopo la dismissione della stazione dei vigili urbani nell’estate del 2022. Poche settimane dopo l’insediamento, infatti, il sindaco Katia Tarasconi aveva deciso di chiudere il punto dedicato alle forze dell’ordine, che era stato inaugurato dall’ex prima cittadina Patrizia Barbieri. Una decisione motivata dal centrosinistra per cercare di utilizzare gli agenti in maggiori servizi appiedati e meno all’interno degli uffici, che però aveva fatto insorgere l’opposizione di centrodestra convinta dell’utilità di un luogo di riferimento e ascolto per la sicurezza in centro storico.

Fatto sta che ora i locali in piazzetta Pescheria hanno una nuova funzione: “Gli uffici comunali con ingresso in via Da Cagnano, con affaccio su piazzetta Pescheria, ospitano attualmente il settore Piacenza 2030 – spiega la giunta Tarasconi – che a sua volta si compone di due servizi: Fundraising e Piacenza Giovani”. I tecnici hanno effettuato minimi lavori di adeguamento per accogliere al meglio i dipendenti comunali. Le stanze sono state ritinteggiate inizio anno, e a partire dallo scorso febbraio sono presenti cinque postazioni di lavoro dislocate in due uffici. Uno è del dirigente Dario Naddeo, nell’altro ci sono quattro addetti del servizio Fundraising. In un terzo spazio è provvisoriamente presente il personale del centralino comunale.

Nelle prossime settimane, inoltre, la giunta Tarasconi provvederà ad attivare un ulteriore servizio nell’ex stazione di polizia municipale: l’ipotesi più probabile è una sala dedicata alla formazione del personale interno.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: