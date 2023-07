Più che raddoppiati i minori stranieri accolti a Borgonovo: debito da 55mila euro

A Borgonovo i costi per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati schizza alle stelle. Il Comune ha accumulato 55mila euro di debito da rimborsare ad Asp per i costi sostenuti per l’accoglienza dei minori stranieri. Se due anni fa, 2021, era Borgonovo ad essere in credito nei confronti di Asp, ora invece l’ente locale deve rimborsare ad Asp 55mila euro, il che vuol dire che i costi sono cresciuti di 96mila euro in pochissimo tempo. “Siamo passati da cinque minori nel 2021 – ha detto l’assessore al bilancio Fabrizio Franzini – ai 13 accolti nel 2022. Nessuno prima rileva la presenza di questi minori non accompagnati quando arrivano in Italia – ha rimarcato il sindaco Monica Patelli – e una volta che si presentano a Borgonovo, e vengono registrati qui, il comune non può girarsi dall’altra parte, li deve accogliere”.

