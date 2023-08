Rifiuti abbandonati in città: “Un materasso in strada costa alla collettività 600 euro”

“Un materasso a due piazze abbandonato in strada costa alla collettività circa 600 euro”. Lo stesso discorso si può fare con una lavatrice lasciata in strada: ritirarla per Iren ha un costo equiparabile a quello di un elettrodomestico nuovo di zecca. L’estate è la stagione in cui l’abbandono dei rifiuti – spesso ingombranti come mobili – registra da sempre un aumento: la conferma arriva da Iren.

Dal Comune invece emerge come nel 2019 ammontasse a circa 30 mila euro il budget messo a disposizione da palazzo Mercanti per il recupero dei rifiuti abbandonati e per l’eliminazione delle piante infestanti: “Si sforava sempre – sottolinea l’assessore Serena Groppelli – così nel nuovo contratto la pulizia dei rifiuti abbandonati intorno a cestini e campane è compresa nel servizio insieme a 200 interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati fino a 5 metri cubi: al di sopra viene fatto un preventivo addebitato all’anno successivo”.

Iren fa anche sapere che i giri di recupero dei rifiuti abbandonati sono programmati ogni giorno: “In qualche caso si interviene sulla base della disponibilità dei giri anche in giornata e di regola il giorno successivo – spiega l’azienda – nel caso dell’abbandono dei rifiuti in via Sansone (rimasti in strada da mercoledì sera a lunedì mattina) probabilmente c’è stato qualche problema”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’