È l’estate dei cantieri. Bongiorni: “Via Sant’Antonino riaperta entro Ferragosto”

Decoro stradale, teleriscaldamento, tubature del gas: a Piacenza è l’estate dei cantieri. Sono diversi i lavori in corso lungo il tessuto urbano della città, molti dei quali stanno causando non pochi disagi ai piacentini, che desiderano conoscere tempistiche e stato di avanzamento degli interventi. Ai nostri microfoni, ci ha pensato l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Bongiorni, a fare il punto della situazione.

“Sono interventi – spiega – che stiamo svolgendo con fondi nostri: penso al cantiere di via Sant’Antonino, che fortunatamente dovremmo riaprire completamente entro Ferragosto. Un altro cantiere piuttosto importante riguarda via Verdi, sempre in centro storico: in questo caso gli operai stanno ripristinando le tubature del gas. Confidiamo che ci sia ancora un mese di lavoro. Altro grande tema riguarda l’investimento che stiamo attuando sulla rete di teleriscaldamento che interessa diversi comparti della nostra città”.

A questo proposito, il cantiere principale riguarda Piazzale Genova (nel tratto che va dal Pubblico Passeggio a via Genova): il completamento lavori è stimato al 31 agosto. Lo stato di avanzamento del cantiere è attualmente al 50%.

Altra opera importante riguarda Viale Pubblico Passeggio (nel tratto che va da piazzale Genova a via Giordani): secondo le stime, sarà completato e asfaltato entro l’8 agosto, dopodiché sospeso per poi riprendere da lunedì 21 agosto.

Infine, ecco il cantiere di via Vitali (nel tratto da via Perletti a via Emmanueli, circa 500 metri): il completamento dei lavori è stimato al 31 ottobre. Lo stato di avanzamento del cantiere è attualmente al 5%: il tratto attualmente in corso da via Perletti sarà completato e asfaltato entro il 10 agosto, dopodiché sospeso per poi riprendere da lunedì 21 agosto.

LE FOTO DEI PRINCIPALI CANTIERI APERTI IN CITTÀ