Controlli a tappeto nella Bassa, segnalato un giovane in possesso di hashish

Serata di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, in particolare dai militari del Radiomobile e delle Stazioni di Cortemaggiore e Lugagnano nelle zone di Cortemaggiore, Villanova e Caorso.

Durante i posti di blocco sono stati controllati 45 veicoli e 32 persone.

Un automobilista di 23 anni, lungo la provinciale 462, è stato fermato a bordo della propria vettura. Aveva addosso alcuni grammi di hashish ed è stato quindi segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La pattuglia della Stazione di Cortemaggiore è stata poi inviata a Corte Secca di Monticelli dove un agricoltore, di ritorno da lavoro in un campo vicino, non riusciva a percorrere la via a bordo del suo trattore agricolo poiché lungo quella strada erano state parcheggiate due autovetture che ostruivano il regolare passaggio.

I militari sono riusciti a rintracciare i proprietari delle auto che venivano spostate per consentire il transito all’agricoltore.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà