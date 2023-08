In un mese 226 violazioni del Codice della strada e 11 denunciati per spaccio

Negli ultimi trenta giorni le forze dell’ordine hanno effettuato 1.424 controlli nei confronti di soggetti sottoposti agli obblighi giudiziari; rilevato 226 violazioni del Codice della strada rilevate, effettuato 11 denunce per spaccio di droghe, segnalato 48 per detenzione di sostanze stupefacenti, ritirato 40 patenti e 17 carte di circolazione e sequestrato 4 veicoli. Questo il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Daniela Lupo nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, d’intesa con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il presidente della Provincia e il sindaco del Comune di Piacenza.

I controlli del mese di luglio hanno riguardato il capoluogo – in particolare le zone di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, via IV Novembre, via Colombo e via Landi, servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile presso istituti scolastici, l’area della Stazione ferroviaria, i Giardini Margherita e le aree abbandonate a ridosso di via Nino Bixio -, e in provincia il Comune di Castel San Giovanni.

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 57 provvedimenti di sospensione. Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 25 colloqui, 45 provvedimenti sanzionatori e 13 ammonizioni per prima segnalazione. Nell’ambito di attività di polizia giudiziaria il Comando Provinciale della Guardia di Finanza in data 6 luglio ha dato esecuzione a 12 ordinanze di misure cautelari, di cui 4 di custodia cautelare e 8 obblighi di dimora e sequestro di beni, nei confronti di un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.