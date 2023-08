“La prima arma è la tua cautela”. Volantini per prevenire truffe agli anziani

“La prima arma è la tua cautela”. È iniziata oggi l’attività di sensibilizzazione promossa dalla Polizia locale rivolta, in particolare, alla fascia della terza età, con la distribuzione dei volantini informativi realizzati grazie ai contributi ministeriali del Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. Gli agenti hanno presidiato, nel corso della mattinata, gli uffici postali di via Trivioli, piazzale Medaglie d’Oro, via Colombo e via Perfetti, anche in virtù della concomitanza con i primi giorni del mese in cui viene erogata la pensione.

Il servizio proseguirà, per tutto agosto e agli inizi di settembre, in occasione dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato in centro storico e alla Besurica, nonché il martedì e giovedì tra le bancarelle di piazza Paolo VI alla Farnesiana. Il volantino riporta, con chiarezza, pochi e semplici consigli che possono rivelarsi determinanti per respingere tentativi di furto, borseggio o truffa, riassumibili nello slogan “La prima arma è la tua cautela”. “Con questa iniziativa – spiega il comandante Mirko Mussi – vogliamo favorire la consapevolezza dei cittadini come primo e più importante deterrente nel prevenire e contrastare un fenomeno, quello degli inganni ai danni di persone anziane, che purtroppo è non solo sempre più frequente, ma causa profondi disagi psicologici, un ingiusto ma inevitabile senso di vergogna e veri e propri traumi, anche quando le truffe non vanno a segno. Per questo, con l’Amministrazione comunale, crediamo sia essenziale impegnarci per dare ai cittadini, con la massima diffusione, tutti gli strumenti possibili per proteggersi da questi ignobili atti, ricordando che possono sempre rivolgersi con fiducia, in ogni momento, a tutte le forze dell’ordine e di Polizia Locale”.

DIFENDITI DALLE TRUFFE