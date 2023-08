A Calendasco in arrivo nuova pavimentazione davanti al castello con pietra di Luserna

Un altro tassello per cambiare faccia a Calendasco, a cominciare dalla zona più centrale e paradossalmente la più trascurata negli anni: quella del castello medievale. In questi giorni sono iniziati i lavori per il rifacimento completo di via Castello, la stradina di collegamento tra il maniero e piazza Bergamaschi. E se gli interventi di recupero del castello sono ormai completati (con inaugurazione per la popolazione nel weekend del 23 e 24 settembre), ora l’attenzione è puntata allo spazio esterno all’edificio medievale.

La strada di fronte al castello – finora in condizione di degrado e dissesto – sarà completamente rifatta e lastricata con pietra di Luserna, più degna del contesto. Soprattutto sarà eliminato lo spazio attiguo al muro del fossato, abitualmente utilizzato come parcheggio: si trasformerà in una zona pedonale, grazie ad un ampio marciapiede rialzato. L’obiettivo dell’amministrazione e dei progettisti, infatti, era di evitare la presenza di auto che potessero creare un effetto anti-estetico. Durante i lavori di rimozione dell’asfalto stradale, saranno anche rifatti i sottoservizi esistenti, a cominciare dalle linee elettriche. Infine, nella piazza del castello, sarà prolungata la recinzione in ferro battuto che la delimita, in modo da evitare cadute pericolose dalla zona rialzata tuttora scoperta.

Per effettuare i lavori, del valore di 150mila euro, il Comune di Calendasco ha ottenuto una somma di 105mila euro dopo aver partecipato ad un bando indetto dalla Provincia riguardante i cosiddetti “centri commerciali naturali”. Infatti le opere non si limiteranno al solo rifacimento di via Castello ma punteranno a rendere più bella la zona del centro paese dove si trovano i negozi: nel 2024 si procederà con la posa di nuovo arredo urbano sul nuovo marciapiede di fronte al castello, nei pressi dei locali pubblici di piazza Bergamaschi ma, ad esempio, si procederà anche col rifacimento completo della staccionata che delimita i giardini di via Adua, al cui interno si trova un bar. La progettazione dell’intero intervento è stata affidata all’architetto Alessandro Galluppi.

La nuova pavimentazione sarà pronta entro settembre, quando il castello medievale – di proprietà comunale – tornerà ad essere nuovamente accessibile alla popolazione. Ultimo step della riqualificazione della zona saranno le ex scuderie del castello (che affacciano sulla piazza ma slegate dal corpo principale del maniero) che presto saranno trasformate – grazie ai fondi Pnrr – in un hub culturale che ospiterà la biblioteca, spazi per eventi e mostre; accanto, sorgeranno alcuni piccoli alloggi per i pellegrini in viaggio lungo la via Francigena, spazi di cui il paese finora sentiva la mancanza.