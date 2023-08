Fabiano di Rivergaro, scivola sull’asfalto e batte la schiena: ciclista all’ospedale

Sono serie le condizioni della ciclista rimasta coinvolta nel primo pomeriggio di oggi in un incidente lungo il rettilineo di Fabiano, nel comune di Rivergaro. La donna – intenta a procedere in sella alla sua bicicletta – sarebbe scivolata lungo la strada, battendo la schiena contro il canale in cemento che delimita la carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori, che hanno condotto la donna all’ospedale: non è in pericolo di vita.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà