Ruba il cellulare a una ragazza e scappa, ma viene subito fermato dalla polizia

Ragazza appoggia il cellulare sul tavolino di un bar, si distrae e uno sconosciuto allunga la mano impossessandosene. È accaduto giovedì notte lungo corso Vittorio Emanuele. La giovane si è accorta quasi subito del furto, l’uomo è scappato e lei ha tentato di inseguirlo senza risultato. Alla fine però il ladro è stato intercettato e fermato dalla polizia.

La ragazza è riuscita a farsi prestare un telefono ed ha chiamato il 113 descrivendo sommariamente il ladro al poliziotto della sala operativa che si è immediatamente messo in contatto con l’equipaggio di una volante, segnando a sua volta via radio quanto stava accadendo sul corso e trasmettendo la descrizione del ladro. La pantera era nelle vicinanze per servizi di controllo e nell’arco di pochi minuti ha fermato il malfattore che stava scappando. Il telefono è stato quindi riconsegnato alla legittima proprietaria. L’uomo è stato denunciato per furto e al termine delle formalità di rito ha potuto lasciare liberamente la centrale di polizia.