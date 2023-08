Chiede soldi ai genitori che si rifiutano: scatta la lite e arriva la polizia

Avrebbe preteso denaro dai genitori, probabilmente per comprare droga, sarebbe stata questa la scintilla che ha scatenato una lite in una palazzina della zona di viale Dante, a Piacenza, nella tarda serata di domenica. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23. A chiamare il 113 i genitori del giovane tossicodipendente. Tutto sarebbe nato dalla richiesta di denaro del giovane, che davanti al no di mamma e papà avrebbe perso la testa. Sul posto sono accorse due volanti della polizia e alla vista degli agenti il giovane si è calmato. E’ stato così condotto all’ospedale e successivamente in questura dove è stato identificato.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ