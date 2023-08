Conservatorio Nicolini, il neopresidente Trespidi: “Qui un grande bacino culturale”

“Diffondere meglio la realtà del Conservatorio Nicolini, anzitutto tra i piacentini che ancora non la conoscono abbastanza”. Così il neopresidente Massimo Trespidi delinea il suo programma alla guida dell’istituto musicale di via Santa Franca. Vicepreside e docente di Filosofia al Colombini, Trespidi vanta una lunga carriera politica ed è attualmente consigliere comunale di minoranza. Alla presidenza del Nicolini era in corsa con altri due candidati: Alberto Squeri, commercialista e imprenditore, e Daniele Cassamagnaghi, musicista e già presidente del conservatorio dal 2011 al 2014, entrambi candidati anche tre anni fa, al termine del mandato di Paola Pedrazzini, direttrice artistica di Fare Cinema e Bottega XNL, alla quale subentrò Gianna Arvedi, ex preside, che ora cede il ruolo a Trespidi.

“Nei prossimi giorni – dice il neopresidente – mi occuperò dei primi problemi e mi metterò in atteggiamento di ascolto, prima di tutto. Credo vi siano collaborazioni fondamentali da attuare con enti quali il Comune, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Provincia. Il conservatorio deve entrare all’interno di un bacino culturale di grandi potenzialità, data la sua vicinanza a Filodrammatici, XNL e Teatro Municipale”.

La nomina è stata siglata dal ministero dell’Università e della ricerca scientifica, guidato da Anna Maria Bernini (Forza Italia). Durata triennale per il mandato di Trespidi, già dirigente provinciale di Dc, Cdu, Forza Italia e Pdl, presidente della Provincia dal 2009 al 2014 e assessore comunale alla cultura dal 1998 al 2002 (giunta Guidotti).

L’INTERVISTA A CURA DI THOMAS TRENCHI: