Droga buttata dalla finestra e 20mila euro in contanti: quattro persone denunciate

Quattro persone sono state denunciate con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana, cocaina, eroina ed ossicodone. E’ l’esito di una importante indagine svolta dalla Polizia di Stato di Piacenza con il coordinamento della locale Procura. Secondo gli investigatori, l’attività di spaccio di almeno tre degli spacciatori “si concentrerebbe in particolare all’interno di un bar della zona di viale Dante a Piacenza, già controllato dalla Questura perché frequentato abitualmente da pregiudicati”.

Il 2 agosto scorso la sezione antidroga della squadra mobile ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale a carico dei quattro indagati. A tre di loro sono state sequestrate alcune dosi di sostanza. A un indagato, in particolare, sono stati sequestrati circa 70 grammi di hashish. L’uomo, alla vista degli agenti, avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra. Con sé aveva anche oltre 20mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La Questura sta effettuando ulteriori accertamenti sull’esercizio commerciale interessato “al fine di valutare l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi”.

