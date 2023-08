Fontana della Casa del Popolo di Rivergaro svuotata per i lavori: salvi i pesci

Via l’acqua dalla fontana della Casa del Popolo di Rivergaro, ma i pesci rossi all’interno sono tutti sani e salvi. Nei giorni scorsi, in concomitanza con i lavori in atto all’edificio polivalente, è stata rimossa l’acqua nella vasca esterna perché le pareti si asciughino completamente: una condizione necessaria per poi procedere alla ripulitura e al restauro della fontana. Mentre all’interno della Casa del Popolo procedono i lavori di rinforzo antisismico e di recupero del piano superiore, all’esterno i pesci che facevano compagnia agli avventori del bar Orso Bianco sono stati costretti a traslocare: grossi pesci rossi e anche qualche trota sono stati recuperati dal titolare del bar e custoditi in un luogo sicuro.

