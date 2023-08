“Meno traffico e più soste per disabili”. Modifiche alla viabilità all’Infrangibile

“Soluzioni in risposta alle criticità segnalate dai cittadini”. Parte da qui l’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni per spiegare il progetto denominato “Cambiamo strada” volto ad aumentare le possibilità di sosta e ridurre i disagi dovuti al traffico nelle zone più sensibili della città. Un progetto che permetterà anche di incanalare le segnalazioni dei piacentini e garantire un continuo confronto con l’amministrazione comunale.

All’Infrangibile la prima tappa di “Cambiamo Strada”: “Particolare attenzione è stata data alla presenza, in via Stradella, delle sedi scolastiche della primaria De Gasperi e della secondaria di primo grado Calvino-Genocchi – spiega Bongiorni -. Sempre in via Stradella, è da considerare anche la presenza del Pattinodromo coperto “Bernardo Metti’”, ulteriore punto d’interesse sportivo che anima la zona. A tutto ciò si aggiunge la problematica della scarsa accessibilità dei marciapiedi, in particolare quello sul lato sinistro in direzione via Cella, che limita fortemente la sicurezza dell’utenza più debole che deve fruire della strada”.

Altre due sono le questioni di comparto alle quali provare a dare risposta – continua Bongiorni – la prima è relativa a via Serravalle Libarna – in parte a senso unico e in parte a doppio senso – che, date le dimensioni ridotte della strada, presenta problemi sia di scorrevolezza del traffico, sia di spazi per la sosta; la seconda riguarda via Monte Penice, che essendo a doppio senso non ha dimensioni sufficienti per consentire la sosta. In questo caso con l’aggravante che, ai sensi del Codice della Strada, si rende anche impossibile autorizzare eventuali stalli per sosta disabili”.

Diversi i cambiamenti proposti dall’amministrazione comunale. Scelte che verranno comunicate all’incontro pubblico previsto per giovedì 31 agosto presso la biblioteca di strada ai giardini “Vigili del fuoco”. La fase sperimentale partirà inece lunedì 18 settembre e durerà per circa tre mesi. Dall’inizio dell’anno scolastico fino alle vacanze invernali.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ:

Via Stradella: senso unico di marcia da via Emilia Pavese in direzione di via Pietro Cella.

Via Serravalle Libarna: senso unico di marcia da via Stradella in direzione di via Montebello.

Via Monte Penice: senso unico di marcia da via Montebello in direzione di via Stradella.

Via Pavia: doppio senso di marcia tra via Stradella e via Montebello (in modo da consentire, da ogni punto, la minor distanza di percorso in uscita verso via Emilia Pavese).