“Riqualificare l’ecomostro di via X Giugno per evitare il parcheggio in Cittadella”

“Invece di creare un nuovo ecomostro, converrebbe pensare a come eliminarne uno”.

Il primo ecomostro, a cui “Italia Nostra” fa riferimento, è il progetto del parcheggio sotterraneo di piazza Cittadella. Il secondo invece lo si può vedere in via X Giugno, in quello che un tempo era il civico 112 e ospitava l’azienda “Zerbi Roberto”, mentre oggi è un autosilo abbandonato da oltre un decennio.

“Il recupero dell’autosilo, che consta di quattro piani e se custodito avrebbe una buona capienza, consentirebbe di risolvere i problemi di parcheggio dell’area nord del centro storico, rendendo superfluo il parcheggio interrato e consentendo la pedonalizzazione dell’area – fa notare il presidente facente funzione di Italia Nostra Piacenza Pietro Chiappelloni – invece di creare un nuovo ecomostro, cioè un parcheggio sotterraneo con rampe d’accesso, tabelloni luminosi, pensilina, griglie e altre strutture di servizio piazzate proprio davanti a Palazzo Farnese, converrebbe pensare a come eliminarne uno, riqualificando questa struttura oggi abbandonata che potrebbe riprendere la sua funzione originale”.

Originariamente l’immobile ospita l’azienda di Roberto Zerbi che fabbrica macchine per l’industria tessile. Successivamente la struttura viene utilizzata anche come concessionaria d’automobili fino all’abbandono nel primo decennio degli anni Duemila. Da allora incomincia il lungo inverno dell’edificio.