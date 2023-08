Il Festival dei giovani va in piazza Cavalli: stasera tocca agli artisti messicani

Giovani artisti da tutto il mondo. Stasera piazza Cavalli accoglierà alle 21 il tradizionale Festival internazionale dei giovani. Si potranno ammirare l’intrigante folclore del Messico ed alcune esibizioni di giovani artisti cinesi della città di Weifang, famosa per essere capitale mondiale degli aquiloni.

Il gruppo di danza folcloristica Cuicalli è stato creato nel 2007, presso la Scuola normale centenaria e benemerita dello Stato di Querétaro “Andrés Balvanera”, dal maestro Israel Pérez Perales, ed è attualmente diretto dal professor Roberto Ulises Salgado García. Cuicalli, che in nahuatl (che è una lingua indigena del Messico) significa “la casa della danza e del canto”, è composto principalmente da studenti ed ex allievi della Centennial and Benemérita Normal School of the State of Querétaro Andrés Balvanera, che nel tempo libero coltivano l’arte della danza messicana.

Il suo repertorio è composto da balli provenienti da diverse regioni del Paese, con l’intento di preservare negli anni le tradizioni. Fino ad oggi, in questi quindici anni di storia, il gruppo ha partecipato ad eventi in diversi stati della Repubblica messicana e, grazie all’impegno e allo sforzo dei suoi membri, ha avuto l’opportunità di rappresentare il Messico all’estero. Il programma culturale: danza dei concheros dello stato di Querétaro; Xochipitzahuatl; Huapango di Querétaro; polke dello stato di Chihuahua; Jalisco suona; le “baldorie” dello Yucatan.