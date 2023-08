“Mamma ho fatto un incidente”, ma è una truffa: tre casi in pochi giorni

Il telefono (quello di casa, la precisazione ormai è d’obbligo) suona. La persona risponde. Dall’altra parte della cornetta una voce – a volte femminile, altre maschile – singhiozza: “Mamma, ho fatto un incidente…”. Il copione è sempre lo stesso. La messa in scena invece cambia location: una volta accade nel quartiere Roma, una volta alla Baia del Re, una volta a Pittolo. Tu chiamale, se vuoi, truffe telefoniche. O, se si vuole minimizzare, scherzi ma di cattivissimo gusto che avvengono sempre ai danni delle persone anziane.

Negli ultimi quattro giorni è capitato tre volte: in tre zone diverse della città, il telefono di casa ha squillato e dall’altra parte una voce singhiozzante ha detto di essere il figlio o la figlia e di avere fatto un incidente. Per fortuna, in tutti e tre i casi, a rispondere è stato il figlio o la figlia in questione.

Dalla centrale della polizia locale in via Rogerio fanno sapere che i gruppi di vicinato sono stati allertati: anche per essere più vicini ai cittadini contro queste tentate truffe, la polizia locale è presente in diverse zone della città tutti i giorni, anche in concomitanza con i mercati rionali del Peep e della Besurica o davanti agli uffici postali per distribuire materiale informativo e sensibilizzare gli anziani verso il rischio di truffe.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ