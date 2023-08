Bosco in fiamme a Rocca d’Olgisio, sul posto vigili del fuoco e carabinieri forestali

Un incendio boschivo di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di lunedì 14 agosto nella zona di Rocca d’Olgisio nel territorio comunale di Pianello Val Tidone.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Piacenza e di Castel San Giovanni, una pattuglia dei carabinieri forestali di Gazzola. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà