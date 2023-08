Ragazzini lanciano una lattina piena contro auto in corsa: “Tragedia sfiorata”

Gruppo di ragazzini lancia un grosso oggetto contro un’auto in corsa. Forse una lattina piena. È accaduto sabato sera a Borgonovo, nel tratto di provinciale che collega Mottaziana al comune della Val Tidone. Una gesto che poteva costare carissimo alla coppia di piacentini, marito e moglie, che viaggiava a bordo della vettura. Solo per pochi centimetri, infatti, il recipiente non ha centrato il finestrino del passeggero. “Eravamo alle porte di Borgonovo – ha raccontato l’uomo – quando all’improvviso ho sentito un colpo secco alla carrozzeria. Proprio in quegli istanti mia moglie ha notato quattro ragazzini scappare nell’oscurità”. Dopo la denuncia i carabinieri si sono subito messi al lavoro per risalire ai responsabili del gesto.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ